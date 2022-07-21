شقيقان يقودان صراع الأمتار الأخيرة بالدوري السوداني

المصدر: (الخرطوم - حسن فاروق)

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يقود شقيقان سباق الأمتار الأخيرة في الدوري السوداني لكرة القدم، في حالة فريدة حيث يتولى خالد بخيت قيادة الهلال الذي يتصدر المنافسة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه المريخ، فيما يقود عمر بخيت فريق الأمل عطبرة في صراع البقاء برصيد 30 نقطة، وتولى الشقيقان الإدارة الفنية في الفريقين في الأسابيع الأخيرة للدوري، وتولى خالد بخيت المسؤولية الفنية للهلال عقب إقالة البرتغالي موتا لسوء النتائج، وتسلم عمر بخيت منصة التدريب لفريق الأمل عطبرة عقب استقالة أحمد السيد المدرب العام.

ويعتبر الشقيقان خالد وعمر بخيت من نجوم فريق الهلال السوداني والمنتخب الوطني ولعبا معاً قبل الاتجاه للتدريب.

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