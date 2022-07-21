تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مواجهة الهلال السعودي وألميريا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يلتقي الهلال السعودي مع ألميريا الإسباني ودياً، أغسطس المقبل في إنجلترا.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تحتوي على التفاصيل الكاملة للمباراة، وكتب عليها: "مباراة قوية أدعوكم لمشاهدتها".

وتابع: "المباراة ستنقل على ٤ قنوات بستوديو مميز، والحضور مفتوح للجميع".

وفي الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ، تَظهر تفاصيل مباراة الهلال وألميريا، حيث ستقام الأحد 7 أغسطس، على ملعب بيرلي الانجليزي، وتُنقل عبر قنوات روتانا سينما وروتانا خليجية وروتانا كلاسيك وأل بي سي.

وكان ألميريا صعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث سيفتتح موسمه بمواجهة ريال مدريد حامل لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، 14 أغسطس المقبل على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركة لألميريا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، كانت موسم 2015/2014.

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