نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تترقب الجماهير العربية، المباراة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الموسم الماضي 2021/2020، المقرر إقامتها اليوم الخميس 21 يوليو.

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد، بينما تأهل الزمالك بعد تخطي أسوان بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، على إستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتبث مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر حصرياً على قناة "أون تايم سبورتس"، على القمر الصناعي نايل سات.

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