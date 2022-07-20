مدرب منتخب مصر الجديد: لست ساحراً.. ومهمتي صناعة أكثر من نسخة لصلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلال مؤتمر تقديمه الذي عقد، اليوم الأربعاء، في القاهرة، أنه سيعمل على تطوير الأداء وطريقة لعب الفراعنة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه ليس ساحراً ولكنه سيسعى لصناعة أكثر من نسخة للنجم المصري محمد صلاح.

وقال فيتوريا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "لست ساحراً ولكني سأعمل على تنفيذ أفكار جديدة تساعد في تطوير الأداء وطريقة لعب المنتخب المصري، ولكن هذا لن يحدث في ليلة وضحاها".

وتابع: "بدأت بالفعل مع جهازي المعاون متابعة المباريات المصرية، وسأمنح اهتمامي لكل اللاعبين، أنا الداعم الأول لهم، اللاعب المصري يمتلك مهارات كبيرة، درست طبيعته جيداً وأعرف أنه لديه طموحات كبيرة، وتدريجياً سنستطيع تطوير المهارات، وأمتلك مشروعاً كبيراً لتطوير الكرة المصرية".

وأكمل: "كنت لاعباً وسط، ولاعب الوسط لا يحب أن يجري كثيراً، أحب أن فريقي يكون الطرف المسيطر على اللعب، وأن يكون له فلسفة معينة، قد لا أكون قادراً على تطبيق هذه الطريقة بشكل مستمر في حالة مواجهة منتخبات لديها جودة أعلى".

وأردف: "أطالب جماهير الكرة المصرية بالدعم والمساندة، أعلم أن الشعب المصري يتنفس كرة قدم، وسأسعى للفوز بالبطولات".

وعن محمد صلاح نجم ليفربول، قال فيتوريا: "تواصلت بالفعل مع محمد صلاح، لا أحب الحديث عن لاعب بعينه، صلاح لاعب عالمي كبير، لكن مهمتنا ستكون صناعة أكثر من صلاح".

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