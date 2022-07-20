نقة: أتحمل مسؤولية هبوط الخرطوم الوطني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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عبر فؤاد نقة رئيس نادي الخرطوم الوطني، عن حزنه العميق لهبوط الفريق لأول مرة بعد 25 عاماً قضاها في الدوري الممتاز كبرى بطولات الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأكد نقة في تصريحات لـ «البيان» تحمله لكامل المسؤولية بصفته رئيساً للنادي في الهبوط، وأرجع الأسباب لوضع النادي الذي وصفه بـ (المنهار) عند استلامه الرئاسة مع المجلس الحالي، وأن الأوضاع الاقتصادية لعبت الدور الأبرز في ما وصل إليه النادي، وطالب رئيس نادي الخرطوم الوطني بتضافر الجهود وعودة أبناء النادي للالتفاف حول الفريق من جديد حتى يعود مرة أخرى لموقعه الطبيعي بين أندية الدوري الممتاز.

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