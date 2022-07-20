كارتيرون لـ «البيان»: مستوى الأهلي صادم.. وفيريرا يقدم عملاً رائعاً مع الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي، والسابق للزمالك المصري، عن مباراة نهائي كأس مصر الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك، المقرر لها غداً الخميس بإستاد القاهرة الدولي، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لـ «البيان»: "أشعر بخيبة أمل مجدداً لأن الأمور لا تسير بصورة جيدة في مصر، مباراة نهائي كأس مصر الموسم الماضي تقام بعد موعدها الطبيعي بعام تقريباً".

وأضاف:" نهائي كأس مصر الموسم الماضي يقام حالياً، في الوقت الذي تخوض فيه الأندية مباريات دور الثمانية للنسخة الجديدة من البطولة، المواعيد صعبة جداً في مصر ليس من المنطقي أن تقام المباراة النهائية في وقت متأخر عن موعدها الطبيعي بعام كامل".

وفيما يخص لقاء الغد، قال مدرب الزمالك السابق: "في الفترة الحالية الزمالك يؤدي بشكل أفضل من الأهلي، أنا مندهش من مستوى الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، ولم أتوقع هذا الأداء والمشاكل التي يواجهها".

وتابع: "الزمالك يمتلك روحاً عالية وجوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الحالي يقدم عملاً رائعاً، وأود أن أقدم له التهنئة على ذلك".

وأردف كارتيرون، قائلاً: "إذا نجح فيريرا في الفوز مجدداً بالكأس والدوري مع الزمالك في الموسم الحالي، فسيستحق كل الاحترام والتقدير".

وعن اللاعبين المؤثرين بالزمالك في لقاء القمة، أكد كارتيرون أن الفريق القاهري يضم عناصر مميزة بشكل عام، ولكن المغربي أشرف بن شرقي يعتبر الأبرز، مشيراً إلى أنه من المهم أن يكون جاهزاً للقاء.

وعلق كارتيرون على إقامة مباراة نهائي الكأس بإستاد القاهرة، في ظل فشل الزمالك في تحقيق أي فوز على الأهلي خلال أي نهائي على نفس الملعب من قبل، حيث قال:" كلا الفريقين يمتلكان لاعبين مميزين، والمباراة ستكون خاصة للجميع، الزمالك لديه دوافع كبيرة لتحقيق الفوز، والأمور تكون مختلفة في كرة القدم، وأتمنى أن تكون مباراة قوية وتستمتع بها الجماهير المصرية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز