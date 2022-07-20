صراع مصري مغربي على جائزة أفضل نادي في إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية للأندية المرشحة لحصد جائزة الأفضل في إفريقيا لعام 2022.

وضمت القائمة ثلاثة أندية هي، الأهلي المصري والوداد المغربي ونهضة بركان المغربي.

وكان الوداد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب الأهلي بعد الفوز على الأخير بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للنسخة الأخيرة، فيما يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجاً بلقب دوري الأبطال الإفريقي بواقع 10 مرات.

وتوج نادي نهضة بركان المغربي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه مايو الماضي، على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

ويقام حفل جوائز الأفضل في إفريقيا، غداً الخميس 21 يوليو، بمدينة الرباط المغربية.

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