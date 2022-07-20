المنتخب اليمني يقيل مدربه الجزائري عادل عمروش

المصدر: البيان

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أنهى الاتحاد اليمني لكرة القدم مسيرة المدرب الجزائري، عادل عمروش، من تدريب المنتخب اليمني الأول، بسبب سوء النتائج، حسب ما أعلن عنه في بيان رسمي.

وأوضح الاتحاد اليمني أنه فسخ عقد المدرب عادل عمروش بسبب سوء النتائج في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى إخلال المدرب الجزائري بأحد بنود العقد، والذي يتمثل في غيابه عن مكان العمل بعد نهاية المباريات التصفوية داخل اليمن.

بذكر أن عادل عمروش تسلم تدريب المنتخب اليمني الأول في شهر ماي الماضي، لكن تجربته لم تدم طويلا وقام الاتحاد اليمني للعبة بإقالته للأسباب المذكورة سابقاً، مع العلم أن عمروش محسوب على المديرية الفنية البلجيكية بحكم انخراطه في الاتحادية البلجيكية، فضلا عن ذلك حيازته الجنسية البلجيكية.

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