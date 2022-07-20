إعلان الدولة المضيفة لكأس آسيا 17 أكتوبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 31 أغسطس المقبل موعداً نهائياً أمام الاتحادات الراغبة في استضافة النسخة الجديدة من كأس آسيا 2023، لتقديم المستندات الخاصة بالاستضافة، وتشمل الملاعب والفنادق وكل الأمور اللوجستية الخاصة بالاستضافة، من أجل تقييمها، تمهيداً لإعلان الدولة المضيفة للبطولة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد في 17 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الآسيوي قد كشف عن أسماء الدول التي تقدمت بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وقطر، يذكر أن الدور الخاص بالاستضافة على دول شرق القارة، وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، بتاريخ 31 مايو الماضي، وذلك في أعقاب اعتذار الصين عن استضافة البطولة.

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