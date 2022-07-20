سيدات المغرب يصلن قمة أفريقيا

المصدر: (الرباط - أ ف ب )

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اقتحمت سيدات المغرب التاريخ، وبات منتخبهن لكرة القدم على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما بلغ نهائي كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها على أرضه، بتجريده منتخب نيجيريا من اللقب بفوزه عليه 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكان منتخب «الأطلس» أضحى أول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات، بعد عبوره إلى الدور نصف النهائي إثر تغلبه على بوتسوانا 2 ـ 1 في ربع النهائي. وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات بين 20 يوليو و20 أغسطس 2023 في نيوزيلندا وأستراليا.

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