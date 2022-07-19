بقرار من رودي جارسيا.. 25 لاعباً خارج النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، استبعاد 25 لاعباً من المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2023/2022.

وسلم رودي جارسيا لإدارة النادي النصراوي، قائمة اللاعبين المسافرين إلى معسكر إسبانيا، وشهدت القائمة غيابات بالجملة وصلت إلى 25 لاعباً.

ووفقاً لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة النصر ستبلغ اللاعبين الذين تم استبعادهم من قائمة المعسكر الخارجي، على أن يبدأوا تدريباتهم الأسبوع المقبل في مقر النادي، لحين خروجهم من النصر بشكل رسمي سواء ببيعهم أو إعارتهم.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن جارسيا أبلغ إدارة النصر بعدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين بعد اطلاعه على تقارير فنية عنهم، مشيرة إلى أن المستبعدين تلقوا عروضاً بالفعل من أندية سعودية للحصول على خدماتهم.

وكان نادي النصر السعودي تعاقد مع الفرنسي رودي جارسياـ خلفاً للأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو.

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