بعد فسخ عقده مع الترجي.. نادي فرنسي يعلن ضم إلياس شتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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انضم الجزائري إلياس الشتي، إلى أحد الأندية الفرنسية بشكل رسمي، بعدما غادر الترجي التونسي مؤخراً، عقب فسخ عقده من طرف واحد، بالرغم من امتداده حتى عام 2023، حسبما أعلن وليد بن صالح عضو اللجنة القانونية للنادي التونسي.

وأعلن نادي أنجيه الفرنسي تعاقده مع إلياس الشتي حتى عام 2026، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2023/2022.

ووفقاً لوليد بن صالح عضو اللجنة القانونية بنادي الترجي، فإن النادي التونسي سيقدم شكوى ضد إلياس الشتي خاصة أنه حصل على كامل مستحقاته المالية، ولم يكن هناك أي داعي لفسخ عقده من طرف واحد كما حدث.

وأشار بن صالح إلى أن ما قام به إلياس الشتي غير قانوني وسيعرضه للعقوبة، بما أن عقده مع الترجي كان يمتد لموسم آخر.

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