"لبوءات الأطلسي" يهزمن نيجيريا ويتأهلن إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات

المصدر: البيان

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خطف المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين، بطاقة التأهل إلى مباراة نهائي بطولة كأس إفريقيا 2022، بعد تجاوز منتخب نيجيريا بركلات الترجيح (5-4).

وأنهى التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من المواجهة، الذي تميزت مجمل أطواره باقتصار اللعب في وسط الملعب، مع تبادل بعض المناورات الهجومية من الجانبين، دون أن تأتي بأي جديد على مستوى النتيجة.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني بدقيقتين، تحصلت اللاعبة حليماتو ابراهيم، على البطاقة الحمراء بعد تدخلها بعنف على لاعبة المنتخب المغربي، الشيء الذي بعثر أوراق المنتخب النيجيري ومنح الفرصة للمنتخب المغربي قصد الضغط على المنتخب الخصم، حيث كان قريبا من هز الشباك في أكثر من مناسبة خلال الربع ساعة الأول من الشوط الثاني.

وعكس مجريات المواجهة، تمكن المنتخب النيجيري من هز الشباك في حدود الدقيقة 62، بعد أن أدخلت ياسمين المرابط، الكرة بالخطأ في شباك المنتخب المغربي، غير إن الرد لم يتأخر كثيرا بعد أن نجحت اللاعبة سناء مسودي من تسجيل هدف التعادل في حدود الدقيقة 65، وفق "هسبريس".

وفي حدود الدقيقة 72 تحصلت اللاعبة رشيدات بوسايو على بطاقة حمراء ثانية في صفوف منتخب نيجيريا، غير إن المنتخب المغربي لم يستغل ذلك في الأطوار الأخيرة من المباراة، خصوصا في ظل بعض فرص التهديف التي أتيحت له، لتنتهي مجريات الوقت القانوني بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وفي الأشواط الإضافية، واصل المنتخب المغربي الضغط على المنتخب النيجيري، من خلال خلق عدة مناورات هجومية دون استثمارها بالشكل المطلوب، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير للمنتخب المغربي.

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