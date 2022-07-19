ترشيح هدف مصري لجائزة «بوشكاش»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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رشح عدد من جماهير الكرة المصرية، هدف شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوباترا، في مرمى المقاولون، خلال مباراة الفريقين بالجولة 25 من بطولة الدوري المصري، لنيل جائزة «بوشكاش» لهذا العام، ويقدمها «فيفا» لصاحب أفضل هدف، وسجل اللاعب هدفاً عالمياً، بقذيفة من منتصف الملعب «من 40 ياردة»، لتسكن الكرة شباك حارس المقاولون المتقدم عن مرماه، وسط ذهول الجميع، وهو هدف المباراة الوحيد.

وأشار البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الهدف أعاد إلى الأذهان هدف لويس سواريز، بقميص ليفربول، من منتصف الملعب، في مرمى نورويتش سيتي، في عام 2012.

ويعد شادي حسين «29 عاماً»، أحد أفضل المهاجمين بالدوري، ويضع الزمالك اللاعب ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات، بناء على رغبة البرتغالي جوزفالدو فيريرا، مدرب الفريق، فيما نفى الأهلي فكرة التعاقد مع اللاعب، لتفضيله التعاقد مع اللاعبين الأجانب في مركز الهجوم.

الجدير بالذكر، أن الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، أول لاعب مصري وعربي يفوز بالجائزة، وذلك في عام 2018، بهدفه في مرمى إيفرتون.

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