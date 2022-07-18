الغرايري يتخلى عن «المعلقين» في المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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حدد التونسي غازي الغرايري المدير الفني لفريق المريخ موقفه من اللاعبين المعلقين في سيستم انتقالات الفريق بالتخلي عنهم واستثنى الغرايري مدافع الفريق الشاب (طبنجة)، ورفض المدرب التونسي التعاقد مع اللاعبين الوطنيين في فترة الانتقالات الحالية، فيما طالب بقطع إعارة اللاعب مصعب كردمان من الأهلي شندي، وأبقى على إعارة المدافع الأيسر علي زيزو مع فريق هلال الساحل.

وتضم قائمة اللاعبين المعلقين في السيستم كلاً من (منجد النيل، أمير كمال، راموس، طبنجة، محمد المصطفى المهاجم، محمد موسى الضي، بكري المدينة، زرقه والليبيري أوتو).

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