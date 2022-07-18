شاهد .. هدف عالمي في الدوري المصري

المصدر: البيان

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أطلق اللاعب المصري شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا قذيفة من منتصف الملعب ليسجل هدفا عالميا ضد فريق المقاولون العرب في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولمح شادي حارس مرمى المقاولون العرب حسن محمود شاهين متقدما عن مرماه ليرسل قذيفة مدوية ويسجل بها هدفاً عالمياً وسط ذهول الحارس الذي لم يتمكن من صدها.

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