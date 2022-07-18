قطر تطلب استضافة كأس آسيا 2023

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن دول قطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا، أبدت اهتمامها باستضافة كأس آسيا العام المقبل، بعد انسحاب الصين من التنظيم.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه استقبل رغبات أربع دول لاستضافة البطولة، مشيراً إلى إن الموعد النهائي لاستقبال ملفات التنظيم سيكون 31 أغسطس المقبل، بينما سيعلن عن اسم الدولة الفائزة بحق التنظيم 17 أكتوبر، عن طريق اللجنة التنفيذية.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين البطولة بمشاركة 24 منتخباً يونيو ويوليو من العام المقبل 2023، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب الرغبة في التخلص بشكل تام من كوفيد 19.

وسبق واستضافت قطر كأس آسيا عامي 1988 و2011، بينما أحرزت لقب النسخة الأخيرة في الإمارات عام 2019.

وكان الاتحاد الآسيوي فتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا 31 مايو الماضي، وحدد مهلة حتى نهاية يونيو لاستقبال الرغبات، قبل أن يمدد فترة جديدة.

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