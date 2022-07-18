اتحاد الكرة المصري يكشف عن راتب فيتوريا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، قيمة راتب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الجديد.

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق تعاقده مع فيتوريا بعقد يمتد حتى عام 2026، خلفاً لإيهاب جلال الذي قاد الفراعنة في ثلاث مباريات فقط.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا كان يشعر بالقلق لأنه يوقع على عقد مدته 4 سنوات لأول مرة".

وتابع: "المدرب البرتغالي طلب بعض المعلومات عن اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين، كما أنه سيكون حاضراً لمباراة نهائي كأس مصر يوم الخميس بين الأهلي والزمالك".

وأكمل: "فيتوريا قدم تنازلات كبيرة من أجل تدريب منتخب مصر، يكفي أنه رفض عرضاً بضعف المقابل المادي الذي يحصل عليه الآن، نظير رغبته في تدريب الفراعنة".

وشدد: "فيتوريا وقع معنا أقل عقد في مسيرته من ناحية القيمة المالية، المدرب البرتغالي يحصل مع منتخب مصر سنوياً على أكثر من مليوني يورو بقليل مع وجود شرط جزائي بقيمة 3 أشهر، بينما كان العرض المقدم له يزيد عن 4 ملايين يورو".

وأتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تصريحاته، قائلاً: "فيتوريا سيعاونه 4 مدربين أجانب، منهم مدرب حراس مرمى يعمل معه منذ 12 عاما".

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