بعد الخسارة أمام بيراميدز.. مرتضى منصور يدافع عن الأهلي

المصدر: البيان

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دافع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن غريمه التقليدي الأهلي بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق الأحمر من بيراميدز بهدفين دون رد، في الجولة 25 من منافسات الدوري المصري، مؤكداً أن تراجع مستوى الأهلي بسبب الإجهاد ونتيجة تلاحم المواسم.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي مُجهد وهو الأمر الذي تسبب في الخسارة من بيراميدز".

وتابع: "كل الأندية مُجهدة بسبب تلاحم المواسم، حينما أكدت ذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي خرج وسخر من كلامي".

وأختتم: "اللاعبون ليسوا ماكينات، هل هذا هو مستوى علي معلول أو هذا هو مستوى عمرو السولية وكذلك أحمد عبدالقادر؟".

وكان مرتضى منصور طالب اتحاد الكرة المصري في وقت سابق بإلغاء مسابقة دوري الموسم الحالي، وبدء موسم جديد أغسطس المقبل، من أجل حل أزمة تلاحم المواسم التي تعاني منها الأندية المصرية منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

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