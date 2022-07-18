موهبة اليونايتد القادمة.. «ماركا» تتغنى بالعراقي زيدان إقبال

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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خطف العراقي زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الأنظار، خلال الفترة التحضيرية للشياطين الحُمر، استعدادا للموسم الجديد.

وشارك زيدان إقبال في انتصار مانشستر يونايتد على نظيره ليفربول برباعية نظيفة في اللقاء التحضيري الأول للموسم الجديد، ثم فاز رفقة فريقه على ملبورن فيكتوري بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية باللاعب العراقي صاحب الـ 19 عاما، بعد ظهوره بشكل مميز مع اليونايتد في المباريات التحضيرية، خاصة بعدما أظهر اللاعب امتلاكه لإمكانيات فنية عالية.

وظهر زيدان إقبال أول مرة بشكل رسمي مع اليونايتد، خلال ولاية المدير الفني السابق رالف رانغنيك في مباراة يانغ بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، ومنذ ذلك الحين اختفى زيدان إقبال لكنه عاد مرة أخرى للأضواء خلال ودية ليفربول، وقدم لقطة مميزة وراوغ البرازيلي فابينيو لاعب الريدز، ثم شارك أمام ملبورن فيكتوري، وقدم أداءً مميزاً أيضاً.

وسلطت "ماركا" الضوء على زيدان إقبال، الذي برز في عمر 3 سنوات فقط، وتابعه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول، بعدما أظهر موهبة كبيرة في التعامل مع الكرة، ولكن اللاعب اختار اليونايتد في النهاية وهو في التاسعة من عمره، وأصبح مرتبط بعقد مع الشياطين الحُمر حتى عام 2025.

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