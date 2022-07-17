بأمر «فيفا».. سوداكال المسؤول عن الانتقالات في المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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كشف المكتب الإعلامي لنادي المريخ، عن تواصل مسؤولة الـ (TMS) بـ «FIFA»، مع رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، آدم سوداكال، وأوضح المكتب أن آن سوفي رينيل، وجهت بضرورة التواصل مع آدم سوداكال رئيس نادي المريخ، لترتيب أمر تدريب مسؤول الانتقالات الخاص بنادي المريخ، وتوضيح الأمر في ما يخص الأسباب التي أدت لتأخر الاتحاد في منح النادي إذن دخول للنظام، مطالبة إياه بتقديم شرح، وذلك عقب صدور القرارات النهائية من محكمة CAS، التي كسبها مجلس المريخ المنتخب برئاسة سوداكال.

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