الأندية الكويتية.. في 3 قارات

المصدر: الكويت – أحمد عبداللطيف

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أنهت الأندية الكويتية إجراءات تنظيم معسكراتها الخارجية استعداداً لخوض منافسات الاستحقاقات المحلية، والتي ستنطلق في 25 أغسطس المقبل، حيث انقسمت الأندية بين 3 قارات، ما بين أوروبا وآسيا (متمثلة في الجزء الآسيوي من تركيا) وأفريقيا بمعسكرين في مصر وتونس.

في نادي الكويت فضل المدرب الكرواتي رادان النمسا كمحطة لإقامة المعسكر الخارجي التي سينطلق يوم 27 الجاري، ويختتم في 18 أغسطس المقبل، ويتخلله أربع مباريات ودية.

تونس

وخرج النادي العربي عن الإطار الأوروبي، واختار تونس مكاناً لإقامة المعسكر الخارجي على عكس باقي الأندية بعدما اقتنع مسؤولو النادي بمكان الإقامة وملاعب التدريب، وكذلك خوض 5 مباريات ودية عالية المستوى متنوعة بين المدرسة الأفريقية والآسيوية، حيث سيلتقي الترجي، النجم الساحلي التونسيين، الأهلي السعودي - شباب بلوزداد الجزائري، والمباراة الخامسة بين القادسية السعودي أو الأفريقي التونسي ستحدد خلال الأيام المقبلة.

القادسية

بينما غير القادسية وجهة معسكره التدريبي من تركيا إلى القاهرة، حتى تكون فرصة أمام الجهاز الفني بقيادة الوطني ناصر الشطي لخوض مباريات ودية تتناسب مع إمكانيات الفريق في ظل استمرار الدوري المصري بجانب استعداد أندية الدرجة الأولى لخوض الموسم الجديد، ونفس الأمر الجهراء الذي فضل الجهاز الفني والإداري بقيادة خلف السهو أمين السر العام والمشرف العام على قطاع الكرة إقامة المعسكر الخارجي في مدينة 6 أكتوبر واختيار مباريات ودية متدرجة المستوى تكون بداية حقيقية للفريق في تقديم مستوى جيد وضمان البقاء بين الأندية دوري الممتاز بعد صعود الفريق مرة أخرى بعد غياب أكثر من ثلاثة مواسم بدوري الدرجة الأولى.

كاظمة والنصر

وتساوت صربيا في عدد الأندية التي تقيم معسكرها الخارجي هناك، حيث فضل الجهاز الفني للنصر بقيادة المدرب الوطني الدكتور محمد المشعان اختيارها لتكون مقراً للمعسكر لتجهيز لاعبيه للحفاظ على الإنجاز الذي تحقق بحصد أول لقب للنادي على مدار تاريخه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد، ونفس الأمر لكاظمة الذي يتطلع إلى مواصلة حصد الألقاب والصعود لمنصات التتويج بعدما حقق لقب كأس الأمير وحل وصيفاً للدوري الممتاز في موسم يعتبر استثنائياً للفريق.

تركيا ثلاثة

بينما حظيت تركيا بالنصيب الأكبر من استقطاب الأندية الكويتية بتحديد ثلاثة أندية إقامة معسكراتها في تركيا وهي السالمية والفيحيحيل والساحل، وفي الوقت نفسه فضل الجهاز الإداري لفريق التضامن عدم إقامة معسكر خارجي خلال الفترة الصيفية، والاكتفاء بالتدريبات في الكويت على أن يخوض أربع مباريات ودية محلية استعداداً للمشاركة في منافسات الدوري على أن يكون المعسكر خلال العطلة الشتوية.

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