مصر تهزم تونس وتتأهل لمواجهة الرأس الأخضر في نهائي أفريقيا لليد

المصدر: البيان

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تأهلت مصر لمواجهة الرأس الأخضر في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد بعد فوزها 29-27 على تونس في الدور قبل النهائي اليوم السبت.

وكانت الرأس الأخضر فازت 23-19 على المغرب.

وأنهت مصر الشوط الأول متقدمة 17-16، وبدا في طريقها لفوز سهل بعد التفوق 24-20 قبل نحو عشر دقائق من النهاية بعد أداء رائع من يحيى خالد المحترف في صفوف فيزبريم المجري.

لكن الحارس التونسي ياسين بلقايد تألق أمام هجوم مصر لتقلص تونس الفارق إلى 28-27 مع تبقي دقيقتين.

وبعد تقدم مصر 29-27 أهدرت تونس فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة لتتأهل صاحبة الضيافة إلى النهائي يوم الاثنين، حيث ستكون مرشحة لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخها.

وفي ثاني مشاركتها في البطولة بعد 2020، استفادت الرأس الأخضر من وقوع مصر وتونس في جانب واحد من القرعة لتتأهل للنهائي.

وهذه هي المرة الأولى التي تنتهي فيها هيمنة مصر وتونس والجزائر على المباراة النهائية منذ خسارة الكونجو أمام الجزائر في 1983.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرأس الأخضر 11-9، وانتفض المغرب بعد الاستراحة بفضل الحارس المخضرم ياسين الإدريسي لينتزع التقدم 16-14.

لكن لياندرو سيميدو، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، تألق في قيادة هجوم الرأس الأخضر ليتأهل منتخب بلاده إلى النهائي.

وتلعب تونس ضد المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الاثنين.

واحتاجت الجزائر إلى رميات الترجيح لتفوز 40-39 على الكونجو الديمقراطية لتواجه غينيا، التي انتصرت 39-36 على أنجولا، في مباراة تحديد المركز الخامس.

وضمنت مصر وتونس والرأس الأخضر والمغرب التأهل إلى بطولة العالم في بولندا والسويد العام المقبل، وسينضم إليهم صاحب المركز الخامس في البطولة.

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