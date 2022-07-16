النجومية لحارس الاتحاد رغم الأهداف الخمسة

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تحول أحمد يحيى حارس فريق الاتحاد السكندري، إلى نجم الجولة 24 بالدوري المصري لكرة القدم، رغم تلقي شباكه 5 أهداف في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، وحظي بتعاطف كبير من الجماهير، ونجوم الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لهجوم قاسٍ، من جماهير فريقه بعد الهدف الخامس، ما دفعه لترك الملعب وخلع قفازه، والدخول في نوبة بكاء، وأكد لمدربه أثناء خروجه من الملعب إنه سيعتزل نهائياً، وقررت رابطة الأندية المصرية اختياره رجل الجولة 24.

وكان أحمد يحيى خاض المباراة في حالة نفسية سيئة لوفاة شقيقه قبل يوم واحد من اللقاء، ومع إصراره على ترك الملعب، تم استبدال الحارس بزميله الحارس صبحي سليمان.

وأكد أحمد ناجي مدرب حراس سيراميكا أن الموقف محزن، والأهداف جاءت من انفرادات، وزيادة عددية ولم يتحملها أحمد يحيى وحده،وغرد حسام حسن، المدير الفني للمصري، على «فيسبوك»: «كل الدعم للحارس المحترم أحمد يحيى.. ربنا يعينك ويصبرك»، وقال أبو جبل، حارس الزمالك ، عبر «إنستغرام»: «كل الدعم لك يا يحيى، حارس كبير ومحترم».

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