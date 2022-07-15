الأهلي المصري الأول عربياً وأفريقياً والـ 21 عالمياً والزمالك الـ 126 فى تصنيف الأندية

المصدر: البيان

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تصدر النادي الأهلي المصري قائمة الأندية الأفريقية والعربية والمركز الـ 21 في القائمة العالمية برصيد 201 نقطة بالتصنيف العربي والقاري والعالمي للأندية بالاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " IFFHS.

وكان الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء " IFFHS" أعلن اليوم عن التصنيف العربي والقاري والعالمي للأندية عن شهر يوليو، وتصدر نادى بالميراس البرازيلي قائمة الأندية في التصنيف برصيد 322 نقطة، بينما جاء في المرتبة الثانية فلامنجو البرازيلي برصيد 301 نقطة، واحتل ليفربول الإنجليزي المركز الرابع برصيد 291 نقطة.

وجاء النادي الأهلي في المرتبة الأولى في قائمة الأندية الأفريقية والعربية والمركز الـ 21 في القائمة العالمية برصيد 201 نقطة متفوقاً على باريس سان جيرمان الفرنسى ويوفنتوس وروما الإيطالى وبورتو البرتغالى وريفر بليت الأرجنيتني وفق صحيفة أخبار اليوم المصرية.

بينما احتل بيراميدز المركز 117 في القائمة وجاء نادى الزمالك محتلا المركز الـ 126 في القائمة.

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