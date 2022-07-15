لينغارد يتلقى عرضاً خرافياً من الدوري السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن جيسي لينغارد لاعب مانشستر يونايتد السابق، تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" الأمريكية، فإن لينغارد تلقى عرضاً من نادي سعودي، لكنها لم تكشف عن اسم النادي.

وأضافت الشبكة الأمريكية، أن لينغارد يدرس حالياً العرض السعودي خاصة بعدما رفض فكرة الانتقال للدوري الأمريكي، رغم محاولات واين روني المدير الفني الجديد لفريق دي سي يونايتد.

وأكدت الشبكة أن العرض السعودي المقدم للينغارد، يقضى بحصول اللاعب الإنجليزي على 10 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما دفعه للتفكير الجاد في قبول هذا العرض.

ويأمل لينغارد في حسم قراره سريعاً للانضمام لناديه الجديد في أسرع وقت، وبدء مرحلة الاستعداد والتحضير للموسم الجديد.

ويملك لينغارد عرضاً من نادي وست هام يونايتد، وعرض آخر من نادي إيفرتون، إلا أن العرض السعودي هو الأكثر قبولاً لدى اللاعب بسبب المقابل المادي، حسب ما أكدته الشبكة الأمريكية.

ورحل لينغارد عن مانشستر يونايتد في الصيف الجاري، بعد نهاية عقده مع الشياطين الحُمر، وعدم التوصل لاتفاق حول التجديد.

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