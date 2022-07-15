بخيت يستنكر حملات الاغتيال المعنوي للاعبي الهلال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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استنكر خالد بخيت المدير الفني لفريق الهلال،حملات الاغتيال المعنوي للاعبين عقب تعادل الفريق في آخر مبارياته أمام هلال الساحل، وأشار في تصريحات لموقع النادي الرسمي أن هذه الحملات،بدأت باللاعب علي أبو عشرين، مروراً بمحمد عبد الرحمن، وحالياً أبوجا، وقال: لا أعلم من يقف وراء هذه الحملات، وأبوجا يعد مصدر قوة الفريق، ولاعباً مهماً لنا خلال المباريات المقبلة، وكان بطلاً للفريق في آخر4 مباريات خاضها الفريق وحصلنا على 10 نقاط من12.

وأشار إلى أنه لاعب صغير السن، وصاحب موهبة وإمكانات كبيرة، ويمثل مستقبل الهلال، وقال «أنا مندهش من حملات الاغتيال المعنوي، في الوقت الذي يتعين علينا تقديم الدعم له».

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