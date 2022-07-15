الكشف عن اسم النادي السعودي الذي طلب التعاقد مع رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف إعلامي سعودي عن اسم النادي الذي طلب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت شبكة "CNN" البرتغالية أكدت أن كريستيانو رونالدو تلقى عرضاً ضخماً من أحد الأندية السعودية لضمه خلال الميركاتو الصيفي لمدة موسمين، دون الكشف عن اسم النادي.

وأضافت الشبكة أن العرض المقدم إلى رونالدو وصل إلى 300 مليون يورو، بواقع 30 مليون يورو لمانشستر يونايتد، و125 مليون يورو للنجم البرتغالي في الموسم الواحد، و20 مليون يورو لوكيله.

وكتب الإعلامي سعود الصرامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خبر CNN البرتغالية صحيح، المقصود منه نادي الهلال".

وتابع: "المبلغ المذكور غير صحيح، في الواقع أقل وبكثير عما أعلنته القناة المقربة من النجم العالمي كريستيانو رونالدو".

وأثار رونالدو جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، حول رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف والانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وعاد رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد صيف 2021 قادماً من يوفنتوس الإيطالي، ويتبقى في عقده مع النادي الإنجليزي موسم واحد فقط.

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