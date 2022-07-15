واقعة مؤسفة في الدوري المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت بطولة الدوري المصري واقعة مؤسفة مساء أمس الخميس، في مباراة الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا، بالجولة 24 من منافسات البطولة.

وتأخر الاتحاد بخمسة أهداف دون رد، الأمر الذي أدى إلى هجوم جماهير النادي السكندري على حارس الفريق أحمد يحيى بقوة واتهامه بالتسبب في خسارة فريقه وأن جميع الأهداف جاءت بسببه، وهو ما دفعه للبكاء ومغادرة الملعب في الدقيقة 80 مردداً بعض الكلمات: "لن ألعب كرة قدم مرة أخرى"، وذلك حسب ما صرح به مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا أحمد ناجي بعد المباراة.

وقرر عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري خروج أحمد يحيى من المباراة ونزول صبحي سليمان الحارس الناشئ، بسبب هجوم الجماهير وعدم قدرة يحيى على استكمال اللقاء.

وأكد الجهاز الفني وزملاء أحمد يحيى بعد نهاية اللقاء، أنه شارك في المباراة رغم حزنه الكبير لوفاة شقيقه قبلها بـ 48 ساعة فقط، إلا أنه أصر على اللعب نظراً لغياب الحارس الأساسي محمد عبدالمنصف للإصابة.

ومن جانبها أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار أحمد يحيى لاعب الجولة 24 من بطولة الدوري المصري، كنوع من الدعم المعنوي له.

وكتب الحساب الرسمي لرابطة الأندية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه، وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى، الذي بعطائه اختير لاعباً للجولة، ابق رأسك مرفوعاً يا أحمد".

وفي نفس الوقت، قام نادي سيراميكا كليوباترا (الطرف الثاني في المباراة)، بدعم يحيى أيضاً، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي رسالة، جاءت كالتالي: "كامل الدعم للحارس أحمد يحيى، من أجل هذا تُلعب كرة القدم".

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