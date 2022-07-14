مقابل مبلغ ضخم.. نادٍ سعودي يستهدف ضم كريستيانو رونالدو

المصدر: وكالات

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أكدت تقارير اليوم الخميس، أن أحد الأندية السعودية عرض 300 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية ووسائل إعلامية أخرى، هناك عرض سعودي يستهدف التعاقد مع رونالدو لمدة موسمين مقابل 300 مليون يورو، لكنها لم تكشف عن اسم النادي.

وأوضحت التقارير، أن العرض السعودي يتضمن دفع 30 مليون يورو مقابل انتقال رونالدو، مع حصول اللاعب نفسه على 125 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأبدى رونالدو صاحب الـ 37 عاما، رغبته في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد والانتقال إلى نادي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة الشياطين الحُمر رحيل النجم البرتغالي الذي ينتهي تعاقده مع اليونايتد صيف 2023.

يذكر أن الرقم القياسي في صفقات انتقالات اللاعبين، مازالت تحتفظ به صفقة البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

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