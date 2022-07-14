3 أشقاء يصنعون الحدث في الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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في سابقة تعتبر الأولى في الدوري الممتاز تمكّن ثلاثة أشقاء من إحراز أربعة أهداف مع ثلاثة فرق مختلفة في يوم واحد، فقد أحرز قائد الهلال ومهاجمه محمد عبدالرحمن هدفاً في مباراة فريقه أمام هلال الساحل بملعب استاد الخرطوم عصراً، فيما سجل عبدالكريم عبدالرحمن مهاجم الوادي في مرمى هلال الأبيض باستاد الهلال، وأحرز أيمن عبدالرحمن مهاجم أهلي الخرطوم في شباك فريق الأمل عطبرة مرتين باستاد الخرطوم مساءً.

وشهد الأسبوع الماضي تسجيل الثنائي محمد وعبدالكريم هدفين أمام كل من هلال الفاشر والشرطة القضارف، ليعود أيمن هذا الأسبوع بتسجيل هدفي الفرسان منضماً لشقيقَيْه في تسجيل الثنائيات.

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