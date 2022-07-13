موعد وصول فيتوريا القاهرة لبدء مهمته مع الفراعنة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موعد وصوله إلى القاهرة لبدء مهمته الجديدة مع الفراعنة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن قبل أيام تعيين روي فيتوريا مديراً فنياً للمنتخب المصري بعقد يمتد حتى عام 2026، خلفًا لإيهاب جلال.

ومن المقرر أن يصل فيتوريا إلى القاهرة 19 يوليو الجاري، وفقاً لجريدة "اليوم السابع" المصرية.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عقد مؤتمراً صحفياً 20 يوليو الجاري لتقديم فيتوريا، حال وصوله في الموعد المحدد.

وكان فيتوريا نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قال فيه: "تحدي آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، سأكون مدرباً لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة، إنه شيء رائع بالنسبة لي، كما أنني أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التي أُقبل عليها، أعرف الصعوبات التي سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر".

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