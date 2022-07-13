الهلال يحسم مصير ماتيوس بيرايرا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم مسؤولو نادي الهلال السعودي، مصير البرازيلي ماتيوس بيرايرا لاعب وسط الفريق الأول، في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هناك العديد من الأندية التي أبدت اهتمامها بضم بيرايرا، إلا أن إدارة الهلال تتمسك ببقائه مع الزعيم.

ويمتدُّ عقد بيريرا مع الهلال حتى عام 2026، وسيتواجد اللاعب البرازيلي مع بعثة الأزرق التي تغادر إلى إنجلترا لخوض معسكر مغلق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وانضم بيريرا للهلال صيف 2021، قادماً من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، وكانت قيمته التسويقية وقتها 15 مليون يورو، قبل أن تنخفض بداية العام الجاري إلى 12 مليوناً، ثم 11 مليوناً، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الخاص بإحصائيات اللاعبين.

وشارك بيريرا مع الهلال في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجَّل خلالها 3 أهداف، وصنع 15 هدفاً آخر.

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