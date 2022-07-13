قرارات منتظرة في النصر السعودي بشأن الراحلين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تدرس إدارة النصر السعودي خلال الوقت الحالي، العديد من القرارات المتعلقة بملف الرحلين عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتناقش إدارة النصر خلال الوقت الحالي مع مدرب الفريق السعودي الجديد، الفرنسي رودي جارسيا، ملف اللاعبين الراحلين والصفقات التي من المقرر التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب الإعلامي السعودي علي العنزي، فإن إدارة النصر تتجه للإعلان عن قرار جديد بشأن ملف الراحلين، حيث كتب العنزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إدارة النصر ستسمح بمغادرة عدد كبير من اللاعبين بالإعارة أو الانتقال خلال اليومين القادمين".

وأنهى النصر الموسم المنقضي، محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة.

وكانت إدارة النصر قامت بتعيين رودي جارسيا مديراً فنياً للعالمي بداية من الموسم المقبل بعد رحيل الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، كما أعلن مسؤولو النادي السعودي تعاقدهم مع اللاعب الايفواري غيسلان كونان بعقد مدته ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، وكذلك حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، في صفقة انتقال حر أيضاً.

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