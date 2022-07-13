على طريقة مواطنه بلايلي.. لاعب جزائري يُسجل هدفاً خرافياً (فيديو)
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كرّر اللاعب الجزائري أيوب عزي سيناريو الهدف الخرافي لمواطنه يوسف بلايلي، الذي سجله في شباك المنتخب المغرب في ربع نهائي الكأس العربية، التي أقيمت بقطر.
ونسج المدافع أيوب عزي على منوال بلايلي، وسجّل أيضا هدفا أسطوريا، خلال مباراة فريقه المرخية القطري ونادي دينامو أوتو المولدافي.
واحتضنت تركيا أطوار هذه المباراة الودّية، أول أمس الاثنين. وانتهت بِفوز مُمثّل الكرة القطرية بِثنائية نظيفة، من تسجيل الجزائريين المرخية القطري ويوغرطة حمرون.
على طريقة مواطنه #بلايلي.. لاعب جزائري يُسجل هدفاً خرافياً (فيديو)https://t.co/FaY6EpNsCX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7CigVmdI48— البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 13, 2022