المصري حسام البدري مدرباً لـ "وفاق سطيف" الجزائري

المصدر: البيان

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تعاقدت إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، أمس الثلاثاء، مع المدرب المصري حسام البدري.

ووافق التقني المصري حسام البدري (62 سنة) على تدريب فريق وفاق سطيف حتى صيف 2024، وفق قناة "الشروق نيوز" الجزائرية.

وسبق لِحسام البدري تدريب منتخب بلاده مصر للأكابر ما بين 2019 و2021، والآمال ما بين 2013 و2015. فضلا عن أندية محلّية أبرزها الأهلي. كما كانت له تجربة خارج الوطن في السودان مع فريق المريخ ما بين 2010 و2011.

وبقي البدري بعيدا عن مجال التدريب منذ سبتمبر 2021، تاريخ نهاية مهمّته مع منتخب مصر.

ويجوز البدري في سجّله كأس رابطة أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري العام 2012، ولقب البطولة المحلّية مع النادي ذاته في أعوام 2010 و2017 و2018، وتتويجات أخرى.

وسيخلف البدري المدرب الصربي داركو نوفيتش (50 سنة)، الذي درّب فريق “النّسر الأسود” لِفترة قصيرة ما بين أبريل ويونيو الماضيين.

وسيُركّز حسام البدري على لقب البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، كون وفاق سطيف غير معنيّ في الموسم الجديد برابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، فضلا عن غياب التتويجات عن خزانته منذ العام 2017.

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