رامون دياز يحسم هوية أول الراحلين عن الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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استقر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، على هوية أول اللاعبين الرحيل عن صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن دياز يرفض استمرار مواطنه لوتشيانو فييتو مع الهلال السعودي في الموسم المقبل.

وعاد لوتشيانو فييتو إلى صفوف الهلال من جديد، بعد انتهاء إعارته مع نادي الشباب، حيث انتقل إلى صفوف الأخير يناير الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأكدت الصحيفة، أن لوتشيانو فييتو سيتواجد مع بعثة الهلال في المعسكر التحضيري المقرر إقامته بمدينة برمنغهام البريطانية، رغم قرار دياز، وذلك لحين تسويقه.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن إدارة الهلال تدرس حالياً مع دياز طريقة خروج لوتشيانو فييتو، سواء من خلال بيعه نهائياً أو إعارته مجدداً.

واستقر رامون دياز على أجانب الهلال في الموسم المقبل، حيث أبلغ الإدارة برغبته في استمرار جميع اللاعبين، وهم المدافع الكوري جانغ هيون سو، ولاعب الوسط البيروفي أندريه كاريو، بجانب الثنائي البرازيلي ماتيوس بيريرا، وميشايل ديلغادو، والمالي موسى ماريغا، والكولومبي غوستافو كويلار، والنيجيري أوديون إيغالو.

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