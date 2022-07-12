بعد انضمامه للنصر السعودي.. ماذا قدم دافيد أوسبينا مع أندية أوروبا؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعاقد نادي النصر السعودي مع حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، في صفقة انتقال حر، وذلك وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب النصر عبر حسابه الرسمي: "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ مسلي آل معمر عقداً مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، دافيد أوسبينا، وذلك في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لعامين".

ولعب أوسبينا من قبل لأندية نيس الفرنسي ونابولي الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، إذ خاض مع نيس 199 مباراة، واستقبلت شباكه 237 هدفاً، وحافظ عليها في 65 مباراة.

وشارك أوسبينا مع نابولي في 103 مباراة بجميع المسابقات، واستقبلت شباكه 96 هدفاً، وحافظ على نظافتها 39 مباراة، بينما لعب مع أرسنال 70 مباراة في جميع المسابقات، واستقبلت شباكه 76 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة في 27 مباراة.

ويعتبر أوسبينا من أفضل الحراس الكولومبيين في تاريخ بلاده، حيث خاض مع المنتخب أكثر من 124 مباراة، حتى حصوله على شارة القيادة.

وعلّق أوسبينا على انتقاله للنصر، حيث كتب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "سعيد بخوض تجربة جديدة في حياتي وفي مسيرتي المهنية".

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