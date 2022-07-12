تعرّف إلى البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد

المصدر: البيان

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نشر الاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيديو توقيع البرتغالي روي فيتوريا منصب المدير الفني لمنتخب "الفراعنة"، خلفا للمدرب السابق لإيهاب جلال.

وأصدر الاتحاد بيانا مقتضبا على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه إنه توصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة.

ونشر الاتحاد مقطع فيديو قصيرا للمدرب الجديد يقول فيه: "أنا روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري للسنوات الأربع المقبلة".

كما نشر صورة تجمع فيتوريا، لاعب الوسط السابق، مع عضو مجلس إدارة الاتحاد حازم إمام، أثناء توقيع العقد.

وسبق لفيتوريا (52 عاما) خوض عدة تجارب تدريبية في بلاده، أبرزها مع بنفيكا بين عامي 2015 و2019، علما أنه قاد أيضا النصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

وأقيل جلال مؤخرا بعد مسيرة قصيرة للغاية مع منتخب مصر، لعب خلالها 3 مباريات حيث فاز بصعوبة على غينيا وتلقى خسارتين من إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وكان جلال قد خلف البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد المنتخب لنهائي بطولة إفريقيا والمرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022، لكنه خسر في المرتين أمام منتخب السنغال.

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