رسمياً.. روي فيتوريا مدرباً لمنتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين البرتغالي روي فيتوريا مديراً فنياً لمنتخب مصر، خلفاً لإيهاب جلال.

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، فجاءت مدة التعاقد مع روي فيتوريا لأربع سنوات مقبلة، حتى عام 2026.

وسبق وتولى فيتوريا صاحب الـ 52 عاما، تدريب فرق باسوج دي فيريرا البرتغالي، وفيتوريا غيماريش البرتغالي، وبنفيكا البرتغالي، قبل تولي مسؤولية تدريب النصر السعودي، ثم سبارتاك موسكو الروسي.

وكان اتحاد الكرة المصري وجه الشكر لإيهاب جلال المدير الفني السابق للفراعنة، بعدما قادهم في 3 مباريات فقط، حيث فاز على غينيا بهدف دون رد وخسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، في أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، ثم خسر أمام كوريا الجنوبية ودياً بأربعة أهداف مقابل

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