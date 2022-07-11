هدية خاصة من منتخب السعودية للسيدات إلى بيليه في عيد الأضحى

المصدر: البيان

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أرسل منتخب السعودية للسيدات هدية خاصة لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال عيد الأضحى، ردا على تهنئة الأسطورة للسيدات بمناسبة مباراتهن الرسمية الأولى على أجندة الفيفا.

ونشر بيليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له بصحبة قميص للمنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات، موقع عليها من قبل لاعبات "الأخضر".

وكتب الأسطورة البرازيلية: "في فبراير الماضي، هنأت المنتخب السعودي للسيدات بمناسبة مباراتهن الرسمية الأولى على أجندة الـ(FIFA)، هذا الأسبوع فقط، خلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقع من هذه المباراة التاريخية، شكرا جزيلا لكم".

وتعود القصة إلى شهر فبراير الماضي، عندما هنأ أسطورة الكرة البرازيلية مسؤولي الكرة السعودية بظهور المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة في مباراة رسمية.

وكتب بيليه في ذلك الحين: "أود أن أهنئ المنتخب السعودي للسيدات بعد خوضه أول مباراة دولية في تاريخه، هذا اليوم يوم تاريخي، ليس للكرة السعودية فقط ولكن لكل محبي كرة القدم".

وكان المنتخب السعودي للسيدات قد خطف الأنظار في أول مباراة دولية يخوضها عبر تاريخه، في فبراير الماضي، عندما فاز على منتخب سيشيل في المالديف بهدفين من دون رد.

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