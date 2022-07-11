الأهلي والزمالك.. صراع على 3 جبهات

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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يحتد الصراع بين فريقي الأهلي والزمالك، قطبي الكرة في مصر على 3 جبهات، فليس فقط من أجل الظفر بلقب الدوري فحسب، بل إنه من المنتظر أن يتنافس الفريقان على لقبين آخرين خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وهما كأس مصر، وكأس السوبر المصري.

وبلغ الصراع بين الفريقين أشده، للظفر بلقب الدوري العام في الموسم الجاري، والذي يتبقى 11 جولة على نهايته، وبعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة الكروية الأكبر والأهم في مصر، يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد (51 نقطة)، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث، وبفارق 6 نقاط عن منافسه التقليدي، وله (45 نقطة)، ويتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان، سيخوضهما أمام الإسماعيلي والمقاولون.

ويستعد الفريقان لخوض غمار الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري، غداً، حيث يواجه الزمالك المقاولون العرب في الجولة 23، ويحتل المقاولون المركز السادس عشر في جدول الترتيب، ومهدد بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

أما الأهلي، فيواجه فيوتشر في الجولة 23، غداً، وينافس فيوتشر على الوجود بين المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب.

ويعول الأهلي على الفوز في المباراتين المؤجلتين، غير أن الأحمر قدم أداء متواضعاً خلال الفترة الماضية، حيث تعادل مع الجونة بدون أهداف، وقبلها تلقى الخسارة على يد سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولو استمر الفريق في نزيف النقاط، لن يتمكن من استعادة لقب الدوري، الذي اختطفه منه غريمه الزمالك في الموسم الماضي.

كما أن تعيين البرتغالي ريكاردو سواريش في القيادة الفنية للفريق الأحمر، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، جاء في وقت صعب للغاية، حيث يحتاج المدرب الجديد إلى مزيد من الوقت، لتحقيق التجانس والتوليفة الجيدة، وذلك على عكس الزمالك، الذي يعيش حالة استقرار مع مدربه البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وسيلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في نهائي كأس مصر، نسخة 2021، في 21 الجاري، باستاد القاهرة الدولي، ويتجدد اللقاء بينهما في نهائي كأس السوبر المصري، خلال شهر أكتوبر المقبل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وإذا كان الصراع على الألقاب الثلاثة أمراً مؤكداً، فإنه من المحتمل أن يتواجه الفريقان في نهائي كأس مصر، في نسخة 2022، وذلك بعد أن اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، نظام قرعة موجّهة، بحيث لا يلتقي الفريقان إلّا في المباراة النهائية، في حال تجاوزهما دور المجموعات.

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