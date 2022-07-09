عرض سعودي يهدد تعاقد منتخب مصر مع فيتوريا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير برتغالية، أن روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي السابق، والمرشح المُحتمل لتدريب منتخب مصر الأول، يفكر في رفض عرض الفراعنة بسبب امتلاكه لعرض آخر من السعودية.

وبحسب البرتغالي برونو أندرادي الصحفي بجريدة "Maisfutebol" البرتغالية، فإن روي فيتوريا يجري محادثات خلال الفترة الحالية مع مسؤولي نادي الشباب السعودي، لتولي تدريب الأخير بداية من الموسم الجديد، مشيراً إلى أن فيتوريا قريباً من رفض عرض تدريب المنتخب المصري.

وكانت تقارير مصرية، أكدت أن اتحاد الكرة المصري يتفاوض خلال الفترة الحالية مع فيتوريا لتولي تدريب الفراعنة خلفاً للمدير الفني السابق إيهاب جلال.

وكانت آخر محطات روي فيتوريا في سبارتاك موسكو الروسي، حيث تولى المهمة الفنية للفريق يناير 2021، ورحل ديسمبر 2021.

وفي نفس الشأن، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الشباب قررت إلغاء الاتفاقية التمهيدية التي تمت مع الإسباني كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق، بسبب بعض الشروط التي طلب توفيرها في عقده مثل تحمل إدارة النادي السعودي قيمة الضرائب في بلاده، لذلك فتحت خط مفاوضات مع فيتوريا.

وكان الشباب السعودي الذي احتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الموسم الماضي، قرر تعيين مدرب جديد خلفاً للروماني ماريوس سوموديكا، ووقع اختيار إدارة النادي على كيكي سيتين وتم الاتفاق معه على توقيع عقد مدته موسمين مقابل 3.7 مليون يورو، قبل أن يطالب المدرب المخضرم بشروط جديدة رفضتها إدارة النادي السعودي.

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