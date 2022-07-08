بعد النصر السعودي.. الاتفاق يصدم أبوجبل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه نادي الاتفاق السعودي صدمة جديدة لمحمد أبوجبل حارس الزمالك ومنتخب مصر، بعدما أعلن تعاقده مع الحارس البرازيلي باولو فيكتور قادماً من ماريتيمو البرتغالي.

ووقع الاتفاق مع باولو فيكتور البالغ من العمر 25 عاما لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليخلف الجزائري رايس مبولحي الذي أعلن الاتفاق عن رحيله بعد 4 سنوات قضاها بين صفوف فارس الدهناء.

وكانت تقارير عربية، أشارت خلال الأيام الماضية إلى إمكانية انتقال أبوجبل الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري إلى الاتفاق، في ظل رفض نادي النصر السعودي لإتمام الصفقة بعدما حصل على توقيع الحارس الدولي في وقت سابق، بسبب تراجع مستواه مؤخراً، وذلك قبل أن يعلن الاتفاق عن حارسه الجديد.

وتعد صفقة باولو فيكتور هي الرابعة لنادي الاتفاق هذا الصيف بعدما تعاقد مع كل من، الجزائري أيوب عبداللاوي، والسلوفاكي فيليب كيش، والفرنسي يوسف نياكاتي.

ومثل باولو فيكتور العديد من الأندية في البرازيل والبرتغال وتركيا، أبرزها فلامنغو وغريميو وغازي عنتاب سبور وأخيراً ماريتيمو.

وأعلن الاتفاق أيضاً قبل أيام تجديد عقد مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم إضافي، ليستمر مع الفريق السعودي حتى نهاية موسم 2023.

ونجح كارتيرون في قيادة الاتفاق للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث أنهى فارس الدهناء الموسم المنقضي من منافسات دوري المحترفين محتلاً المركز 11 برصيد 34 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز