هل يشارك الهلال السعودي في مونديال الأندية؟ الاتحاد الآسيوي يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي الكرة القدم نضال البحران، الجدل حول مشاركة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول ترشيح الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2022 ممثلاً عن قارة آسيا، لعدم إمكانية تحديد بطل دوري الأبطال الجديد حتى اللحظة.

وأشارت الأنباء إلى أن النسخة الجديدة من مونديال الأندية ستقام يناير المقبل، وذلك قبل إقامة المباراة النهائية من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال آسيا المقرر لها فبراير 2023، بالتالي لن يتم تحديد هوية بطل آسيا المشارك في مونديال الأندية، بالتالي جاء ترشيح الهلال كونه بطل النسخة الماضية.

وقال نضال البحران في تصريحات لصحيفة "اليوم" السعودية: "لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن ترشيح نادي الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "نحن في الاتحاد الآسيوي لم نتحدث حالياً في هذا الشأن، الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يحدد موعد البطولة حتى الآن، وبالتالي نحن أيضاً نؤجل الحديث لحين صدور قرار رسمي من قبل فيفا".

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