11 لاعباً خارج الرجاء المغربي بفرمان من البنزرتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي، الاستغناء عن 11 لاعباً دفعة واحدة من قوامه الأساسي، ورحيلهم بشكل رسمي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "le360 sport" المغربي، فإن فوزي البنزرتي الذي عاد لقيادة الرجاء، قرر الاستغناء عن 11 لاعباً وهم، أنس الزنيتي، محسن متولي، حميد أحداد، إلياس الحداد، الكونغوليين كاديما كابنجو، وفابريس نجوما، بدر بولهرود، عبد الجليل جبيرة، زكرياء الوردي، عمر العرجون ومحمد الناهيري.

وأكد البنزرتي لإدارة الرجاء المغربي، أنه ليس في حاجة لجهود اللاعبين السالف ذكرهم.

وكان الرجاء المغربي تعاقد مع فوزي البنزرتي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بحثاً عن استعادة الأمجاد والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى تحت قيادة المدرب المخضرم، عقب فترة من التعثر.

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