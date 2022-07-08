اتحاد الكرة المصري يقترب من التعاقد مع مدرب المنتخب الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لفريق النصر السعودي، قريباً من تولى قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري يقود المفاوضات حالياً مع فيتوريا.

وأكدت التقارير المصرية، أنه حال توصل حازم إمام لاتفاق نهائي مع فيتوريا سيتم الإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.

وكان اتحاد الكرة المصري قرر إقالة إيهاب جلال من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خوض ثلاث مباريات فقط مع الفراعنة، بواقع مباراتين رسميتين ومباراة ودية.

وفاز منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال على غينيا بهدف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2023، فيما خسر من إثيوبيا في الجولة الثانية بهدفين دون رد، قبل أن يتعرض لخسارة جديدة من كوريا الجنوبية في مباراة ودية دولية جمعت بينهما على أرض الأخير وانتهت لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز