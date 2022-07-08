رئيس نادٍ مصري سابق: انتقال بن شرقي للأهلي شبه مؤكد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري السابق، أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أصبح شبه مؤكد انتقال بن شرقي للأهلي".

وينتهي تعاقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وسبق وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل اللاعب عن صفوف ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وأكد مرتضى منصور أن بن شرقي أبلغه بعدم رغبته في الاستمرار بالدوري المصري، على أن تكون وجهته المقبلة بين الدوري القطري أو التركي، قبل أن يخرج فرج عامر ويؤكد أن بن شرقي أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري.

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