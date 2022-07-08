الهلال السعودي يواجه ألميريا الإسباني ودياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض فريق الهلال السعودي، مباراة ودية 7 أغسطس المقبل، أمام نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وبخلاف ودية ألميريا، يرغب الأرجنتيني ‏رامون دياز مدرب الهلال، في خوض مباراة ودية أمام فريق أوروبي كبير خلال معسكر الزعيم في إنجلترا، وذلك وفقاً لتقارير سعودية.

يأتي ذلك، في ظل استعدادات الهلال لانطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الهلال حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لصالحه، في الجولة الأخيرة من الموسم المنقضي، واقتنصه من اتحاد جدة الذي ظل خصماً صعباً حتى نهاية الموسم.

ونجح الهلال في تجديد عقد مدربه رامون دياز، عقب النتائج المميزة التي قدمها الأرجنتيني رفقة الزعيم، وآخرها كان التتويج بلقب الدوري السعودي.

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