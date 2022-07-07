جماهير اتحاد جدة ترفض صفقة طارق حامد

المصدر: البيان

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دشنت جماهير نادي اتحاد جدة وسم جديد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ترفض من خلاله صفقة التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك المصري.

وكانت تقارير عربية، أكدت إلى اقتراب اتحاد جدة من التعاقد مع طارق حامد في صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وطالبت جماهير الاتحاد من إدارة ناديها من خلال وسم "طارق حامد مرفوض يا كعكي"، التراجع عن الصفقة وعدم التعاقد مع لاعب وسط منتخب مصر، واستبداله بصفقة أخرى جديدة في مركز وسط الملعب.

وجاء رفض جماهير اتحاد جدة لصفقة طارق حامد بسبب سن اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، مطالبين إدارة النادي السعودي بتدعيم صفوف العميد بلاعبين أصغر سناً.

ودخلت العلاقة بين طارق حامد وإدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إلى طريق مسدود، بسبب سفر اللاعب إلى الخارج للخضوع إلى برنامج علاجي بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وعدم عودته في الوقت المحدد، الأمر الذي حرم الزمالك من خدماته في عدد كبير من المباريات.

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